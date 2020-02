© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 20 FEB - Donald Trump intende nominare l'ambasciatore Usa in Germania Richard Grenell, considerato un suo stretto alleato, come direttore ad interim della National intelligence, che coordina tutte le 17 agenzie di intelligence americane. Lo scrive il New York Times. Nel caso diventerebbe il primo membro del governo apertamente gay.