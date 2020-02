Partito volo per italiani della Diamond

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - È decollato alle 19.08 il Boeing dell'Aeronautica Militare che andrà a recuperare in Giappone gli italiani sulla Diamond Princess. Lo rende noto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio su Facebook. "Al lavoro - scrive - per i nostri connazionali che presto torneranno in Italia e verranno sottoposti allo specifico protocollo sanitario. Monitoriamo h24 l'evoluzione dei fatti". A bordo dovrebbero salire circa 30 italiani e 26-27 persone di altre nazionalità europee, come Polonia, Francia e Germania, per un totale di 56-57 passeggeri, purché risultino negativi al test per il coronavirus", ha poi precisato il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri. "Credo che entro domani sera avremo a casa i nostri connazionali, purché siano negativi al test per il coronavirus", ha aggiunto.