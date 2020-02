Saguto: pm chiede 15 anni e 10 mesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CALTANISSETTA, 19 FEB - Chiesta una condanna a 15 anni e 10 mesi per Silvana Saguto, l'ex presidente della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, imputata a Caltanissetta con l'accusa di essere stata a capo di un sistema illegale nella gestione dei beni sequestrati alla mafia. Chiesta anche l'interdizione per 5 anni dai pubblici uffici. La richiesta è stata avanzata al termine della requisitoria dai pm Maurizio Bonaccorso e Claudia Pasciuti (in aula anche il procuratore capo Amedeo Bertone). Il pm Bonaccorso ha chiesto la condanna a 12 anni e 3 mesi per uno dei principali imputati, l'avvocato Gaetano Cappellano Seminara, amministratore giudiziario.