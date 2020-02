Scoppia air bag, muore neonato: indagati i genitori

Entrambi i genitori del neonato morto domenica sera in seguito a un tamponamento e allo scoppio dell’air bag dell’auto del padre sono stati indagati per omicidio colposo dalla procura di Pisa. Confermando la notizia, riportata stamani dal Tirreno, la procura ha precisato che l'iscrizione «è in relazione agli accertamenti peritali disposti": ovvero l’autopsia in programma stamani sul bambino e la perizia sul funzionamento dell’airbag.

E’ stato infatti lo scoppio del dispositivo di sicurezza dei veicolo a provocare la morte del piccolo che si trovava all’interno dell’ovetto collocato sul sedile anteriore del passeggero al momento dell’impatto tra la Citroen Berlingo condotta dal padre, 38 anni, e l’auto che si trovava davanti e che aveva appena tamponato un altro veicolo. Indagata anche la mamma, che si trovava seduta sul sedile posteriore insieme a un altro figlio della coppia. Brandon, il neonato morto poche ore dopo l’incidente, ha riportato un trauma cranico e uno toracico, entrambi gravissimi, a causa dello scoppio dell’airbag. Ora i consulenti dovranno accertare se l’apertura dell’air bag sia dovuta a un malfunzionamento o a una condotta negligente.

