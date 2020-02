Stella David accanto a portone Bologna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BOLOGNA, 19 FEB - Una stella di David accanto alla parola 'Juden' tracciate vicino a un portone, e poco lontano su una colonna una croce celtica e la frase: 'Guerra ai nemici della mia terra'. Le scritte sono comparse in via Piella, nel centro di Bologna. Ne dà notizia l'avvocata Cathy La Torre, storica attivista per i diritti Lgbt ed ex consigliera comunale a Bologna. "Questi geni hanno macchiato della loro imbecillità una delle strade più caratteristiche di Bologna, via Piella - scrive su Facebook - dove romantica si apre la 'finestrella' sul canale delle Moline, tra le attrazioni più apprezzate dai turisti". A quanto risulta, le scritte sono state tracciate almeno una settimana fa sul muro e sulla colonna di un palazzo che di recente erano stati ridipinti. Qualcuno, forse un residente, ha tentato di coprirle con una vernice simile a quella del fondo ma frasi e simboli restano visibili. La Digos, informata dell'accaduto, in mattinata ha svolto un sopralluogo in via Piella e avviato accertamenti.