(ANSA) - FIRENZE, 19 FEB - Una donna di 50 anni è stato trovata morta stamani in una camera d'albergo a Firenze dove avrebbe alloggiata con un uomo al momento irreperibile: in corso gli accertamenti dei carabinieri per rintracciarlo. La scoperta è stata fatta intorno alle 10 in un hotel in via San Zanobi. Sul posto intervenuti i sanitari, i carabinieri con la scientifica e il sostituto procuratore Ester Nocera.