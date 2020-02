Comandante Diamond rimane a bordo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - SANT'AGNELLO (NAPOLI), 20 FEB - "Confermiamo che il Comandante Gennaro Arma rimane a bordo della Diamond Princess a Yokohama, al comando della nave, coordinandosi con i funzionari della sanità pubblica per la sicurezza, la salute e il benessere dei passeggeri e dell'equipaggio. Il Comandante é in buona salute e sta guidando il suo team in questa situazione straordinaria". Così una nota diffusa dall'armatore della nave Princess Cruises ferma nel porto giapponese. "Al momento - si aggiunge - non è disponibile per alcuna intervista. Il Comandante Arma non vede l'ora di tornare presto a casa da sua moglie e dalla sua famiglia. Vi chiediamo di rispettare la privacy della sua famiglia".