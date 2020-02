© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - "In una squadra, in una maggioranza, le proposte si fanno ai tavoli non nei salotti televisivi. Oggi il Paese ha bisogno solo di proposte e soluzioni serie per sviluppo e crescita, non di continue provocazioni". Lo dice il capo politico M5S Vito Crimi entrando alla Camera.