Gb evacua domani passeggeri Diamond

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LONDRA, 20 FEB - Il governo britannico ha annunciato per domani il rimpatrio con un volo speciale inviato in queste ore dei cittadini del Regno che si trovano a bordo della Diamond Princess, la nave da crociera bloccata dal 5 gennaio in Giappone in quarantena a causa dell'emergenza coronavirus. Ad annunciarlo è stato il ministro degli Esteri, Dominic Raab, poche ore dopo la notizia della morte di una coppia di passeggeri infettati, due ottantenni che la Bbc ha identificato come giapponesi. Sulla nave risultano 78 sudditi di Sua Maestà. Per ora potranno partire solo coloro che non hanno sintomi di contagio, ha precisato Raab. Una coppia di britannici, David e Sally Abel, è risultata positiva ai test nei giorni scorsi; anche se David ha poi messo in dubbio la diagnosi prima d'essere sbarcato, sostenendo che i medici giapponesi avevano deciso di trasferirlo con la moglie "in un ostello" e non in ospedale.