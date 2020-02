Governo: Lezzi, non si va avanti così

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - "È inaccettabile che mentre governo e parlamento sono al lavoro per mettere in campo misure concrete che italiani chiedono sul fronte dell'economia, del lavoro, della scuola, per il Sud, ci sia chi pensa solo e continuamente a provocare, creare spaccature e mettere i bastoni tra le ruote. Non siamo disponibili ad andare avanti in questo modo. Noi vogliamo semplicemente lavorare: se ci sono le condizioni bene, altrimenti chiudiamola qua. Abbiamo già dato ad agosto, ieri le spiagge, oggi i salotti tv. Non tolleriamo più remake di quel tipo. Chi continua a stressare l'azione di governo tradendo le aspettative degli italiani si assuma la responsabilità di dire se sta dentro o fuori". Così in una nota la senatrice del Movimento 5 Stelle Barbara Lezzi.