Il terribile incidente a 320 all'ora nella Daytona 500. Illeso il pilota - Video

Lunedì sera, durante l’ultimo giro della Daytona 500 in Florida (iprima prova del campionato Nascar), il pilota Ryan Newman è stato vittima di un terribile incidente. Il 42enne, che era in testa alla gara, è stato spinto contro il muro di recinzione mentre stava andando a quasi 320 chilometri all'ora. La sua Mustang si è cappottata ed è stata poi centrata da un'altra auto. Il pilota è stato subito trasportato in ospedale ma ieri sera è stato fortunatamente dimesso dopo che le sue condizioni sono decisamente migliorate ed è potuto tornare a casa.