M5S: Frenquellucci, espulsa farò ricorso

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Ieri mi è arrivata una mail in cui il M5s mi comunica che sono espulsa. Non riesco a capire su che basi è stata presa la decisione, anche perché il link che ho inviato con la mia memoria difensiva non è stato nemmeno aperto. Farò ricorso al comitato di garanzia, vorrei fare valere le mie ragioni". Così l'assessore all'Innovazione del Comune di Pesaro Francesca Frenquellucci, ex candidata pentastellata a sindaco è stata espulsa dal M5s per avere accettato di fare parte delle Giunta guidata dal sindaco Pd Matteo Ricci.