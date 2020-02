Marcucci, no a complicate riforme

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - "Riteniamo che non sia stagione che mette al centro complicate riforme costituzionali, per cui sinceramente oggi non ci sono le condizioni. C'è un accordo sulla legge elettorale e su degli aggiustamenti comunque rilevanti sulle riforme. C'è l'esigenza di dare risposte ai problemi veri del paese: sviluppo, crescita, investimenti e soprattutto lavoro". L'ha detto il capogruppo del Pd al Senato Andrea Marcucci a margine dell'assemblea dei parlamentari Dem in corso a Palazzo Madama.