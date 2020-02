© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Il senatore di Italia viva non ha partecipato al voto sulla fiducia sul decreto intercettazioni, nell'aula del Senato. Come risulta dai tabulati di Palazzo Madama, è in congedo. Alle 10.30 ha tenuto una conferenza stampa in una sala del Senato.