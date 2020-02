Santelli,Savaglio è assessore Istruzione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CATANZARO, 20 FEB - L'astronoma e astrofisica Sandra Savaglio è il nuovo assessore a Istruzione, Università e Ricerca Scientifica della Regione Calabria. Lo ha annunciato il presidente Jole Santelli. "Il patrimonio vero della Calabria - ha affermato Santelli - sono le 'teste'. Le scuole, le università sono le nostre miniere. La Calabria deve diventare numero uno nella ricerca scientifica, nell'eccellenza. Un compito così delicato deve essere affidato a chi della scienza e della ricerca ha fatto la sua missione, a chi è scappata dall'Europa per poter eccellere, ma ha avuto anche il coraggio di tornare". "Io ringrazio moltissimo Sandra Savaglio - ha aggiunto Santelli - per aver accettato questa sfida: so quanto le costa lasciare la docenza e la ricerca, ma scegliere l'impegno pubblico è un salto di qualità,è far diventare patrimonio dei calabresi, e spero dell'Italia, la propria esperienza. È dare impulso al settore, è, soprattutto, creare occasioni per i giovani e lavorare per dare loro qualcosa in cui credere".