Santori, stagione piazze forse finirà

(ANSA) - PESARO, 20 FEB - La "stagione delle piazze così come l'abbiamo conosciuta a novembre forse finirà e forse è già finita...". Lo ha detto Mattia Santori a Pesaro, davanti a qualche centinaio di sardine, che lui ha invitato a "innovare la politica". "La politica è una cosa bellissima se fatta in un certo modo" ha detto, mettendo in guardia dal "mostro del populismo che sta distruggendo la politica e la società". In piazzale Lazzarini a qualche centinaio di metri di distanza dal comizio di Matteo Salvini, Santori ha ricevuto in dono dalla presidente dell'Anpi Matilde Della Fornace, il fazzoletto tricolore dell'Associazione partigiani. "Questa è la generazione dei nipoti dei partigiani - ha detto Della Fornace -. E' un modo per tenere viva questa memoria". In piazza striscioni del gruppo "6000sardine Marche", uno con scritto "Zaky libero" di solidarietà per Patrick George Zaki, lo studente arrestato in Egitto. E poi "Dal letame nascono i fiori, da Salvini non nasce niente", "Nessun migrante ha rubato 49 milioni di euro".