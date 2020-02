Traffico di carburanti,Gdf sgomina banda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TRENTO, 20 FEB - Sgominata dalle Guardia di Finanza di Trento una presunta organizzazione criminale operante in diverse province italiane e specializzata nel traffico internazionale di prodotti petroliferi. Nel corso dell'operazione, denominata 'Turpis Oleum', sono state denunciate 49 persone per contrabbando e sono state sequestrate 160 tonnellate di gasolio. Gli investigatori hanno accertato che, tra il 2015 ed il 2019, la banda avrebbe illecitamente importato da Polonia, Slovenia e Repubblica Ceca oltre due milioni di litri di prodotti petroliferi di scarsa qualità, destinati al mercato clandestino nazionale, in Campania, Puglia, Lazio, Abruzzo, Toscana, Emilia Romagna e Lombardia. Secondo l'accusa, una volta giunti in Italia gli oli di diversa natura venivano miscelati con modeste quantità di gasolio generando un prodotto che, seppur adatto alla trazione, era di infima qualità e dannoso per la meccanica dei mezzi di nuova generazione. L'evasione di accise accertata è pari a quasi 2 milioni di euro.