Turista di Piacenza travolto e ucciso dalla caduta di alcuni massi a Petra

Un ingegnere piacentino 35enne è morto in Giordania da alcuni massi che si sono staccati da una parete nel sito archeologico di Petra, forse in seguito alle forti piogge.

Si chiamava Alessandro Ghisoni e lavorava a Casoni di Podenzano alla ditta Bolzoni. Era in vacanza con la moglie, una nota e apprezzata fotografa piacentina e i genitori. I due si erano sposati a luglio e abitavano a Piacenza. A unirli anche la passione per i viaggi. Da quanto appreso l’uomo è morto poco dopo l’arrivo dei soccorsi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA