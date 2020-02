Usa 2020: al via dibattito tv dem

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 20 FEB - Al via la sfida tv tra i sei candidati presidenziali democratici al Paris Theater di Las Vegas, in Nevada, in vista dei caucus di sabato, terza tappa delle primarie per la Casa Bianca. Il concorrente più atteso, in ascesa nei sondaggi, è il miliardario Michael Bloomberg, al suo debutto sul palcoscenico dopo una campagna milionaria in cui finora ha evitato il confronto diretto con i rivali, i media e gli elettori. Gli altri duellanti che si sono qualificati per il dibattito sono l'ex vicepresidente Joe Biden, i senatori Bernie Sanders, Elizabeth Warren e Amy Klobuchar, l'ex sindaco di South Bend Pete Buttigieg. La sfida è trasmessa da Nbc e Msnnbc.