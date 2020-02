© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - FIRENZE, 21 FEB - Il pubblico ministero Ornella Galeotti ha chiesto 5 anni e 6 mesi di reclusione per Pietro Costa, uno dei due ex carabinieri accusati di violenza sessuale nei confronti di due studentesse Usa. Costa è imputato davanti al tribunale di Firenze per presunti abusi verso una delle due giovani. L'altro ex militare coinvolto nella vicenda, Marco Camuffo, è già stato condannato a 4 anni e 8 mesi di reclusione, con rito abbreviato, l'11 ottobre 2018.