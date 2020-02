Crimi convoca ministri M5S per martedì

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - Riunione della delegazione di governo del M5s con il capo politico Vito Crimi il prossimo martedì. A quanto si apprende è questo il prossimo appuntamento fissato dal capo politico del M5s che sta mettendo a punto una proposta anche in vista dei prossimi stati generali del Movimento e in vista sia della campagna elettorale per le regionali che sul referendum sul taglio dei parlamentari. La riunione si dovrebbe tenere al Ministero degli Interni (Crimi è viceministro).