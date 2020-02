Iran: aperti seggi elezioni parlamentari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TEHERAN, 21 FEB - Sono stati aperti stamane alle 08:00 ora locale in Iran (le 05:30 ora italiana) i seggi per le elezioni parlamentari. Le operazioni di voto dureranno dieci ore, ma potranno essere prolungate in caso di alta affluenza. Il voto avviene al termine di una campagna elettorale svogliata per il disinteresse soprattutto dell'elettorato riformista. Si prevede dunque una larga astensione che dovrebbe favorire la ripresa del controllo del Parlamento da parte delle forze conservatrici. Gli iraniani chiamati alle urne sono quasi 58 milioni. I primi risultati si dovrebbero avere nella giornata di sabato.