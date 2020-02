Niente 'Sussex Royal' per Harry e Meghan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - Il principe Harry e Meghan Markle non utilizzeranno più il brand 'Sussex Royal' dopo questa primavera. Lo riferisce un portavoce dei reali. Nello specifico, il duca e la duchessa di Sussex non utilizzeranno il termine "royal" (reale) nel nome del brand, ha detto un portavoce della coppia. "Giacchè il duca e la duchessa sono concentrati su piani per istituire una nuova organizzazione non-profit, - ha spiegato - considerate le regole specifiche del governo britannico riguardo all'utilizzo del termine 'reale', è stato convenuto che la loro organizzazione non profit, quando verrà annunciata in primavera, non si chiamerà Sussex Royal Foundation".