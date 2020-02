Riaperto il viadotto sull'A6 crollato per una frana

Il viadotto è crollato nel pomeriggio del 24 novembre e solo per un caso fortuito non ci sono stati morti o feriti. I mezzi che stavano sopraggiungendo vennero fermati da una guardia giurata, Daniele Cassol, di 56 anni, che bloccò la sua auto sull'orlo del precipizio e si mise in mezzo alla strada per fermare i mezzi che stavano sopraggiungendo. Tra questi un pullman con a bordo decine di persone. L’autostrada è rimasta chiusa due giorni perchè la frana minacciava anche l’altra carreggiata. Il 26 novembre è stata riaperta la carreggiata sud, nel tratto compreso tra Millesimo e Savona e tra Altare e Savona.



Riaperto viadotto sull'A6