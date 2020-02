Cade con parapendio nel Parmense, grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BOLOGNA, 22 FEB - Nel primo pomeriggio i tecnici del Soccorso Alpino sono intervenuti, insieme all'elisoccorso di Pavullo del Frignano (Modena), per un incidente di volo occorso ad un pilota di parapendio nel Parmense. L'uomo, un 53enne di Parma, era decollato con alcuni amici dalla sommità del Monte Caio, nel Comune di Tizzano Valparma. Dopo pochi minuti di volo però la vela ha perso portanza facendo precipitare il pilota in un pendio boschivo a Palodena, nel Comune di Palanzano. Subito gli amici hanno dato l'allarme contattando telefonicamente il 118, che ha disposto la partenza di 'Elipavullo' e due squadre territoriali del Soccorso Alpino. Una volta raggiunto, il 53enne è stato stabilizzato e recuperato a bordo del velivolo con il verricello, quindi trasportato al trauma center dell'ospedale Maggiore di Parma in gravi condizioni.