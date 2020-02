Coronavirus: Santelli, paziente negativo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CATANZARO, 22 FEB - "Apprendiamo dai responsabili dei reparti di Infettivologia e Microbiologia dell'ospedale 'Pugliese' di Catanzaro che i test effettuati sulla paziente ricoverata per sospetto caso di Coronavirus risultano negativi. La paziente sarà comunque trattenuta fino a lunedì quando, a solo scopo precauzionale, sarà effettuato nuovamente il test". Lo rende noto la presidente della Regione Calabria, Jole Santelli. "Nella Regione Calabria - aggiunge - è operativa una task force dedicata alla gestione dell'emergenza Coronavirus che è formata dal Dipartimento Tutela della salute e Politiche sanitarie della Regione e dalla Protezione civile regionale. Al 20 febbraio in Calabria sono stati controllati diecimila passeggeri di voli in arrivo negli scali regionali, 7.850 a Lamezia Terme e 2.150 a Reggio Calabria, con l'ausilio di 141 volontari".