Sala, consigliamo ridurre socialità

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - "Noi consigliamo ai milanesi non di stare in casa ma di limitare più possibile, di ridurre la socialità e avere norme igieniche". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, al termine del tavolo in prefettura con il prefetto Renato Saccone e l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera. "Siamo in attesa di avere chiarimenti a livello nazionale", ha aggiunto Sala. "Continueremo a tenere aperti i nostri servizi e i nostri uffici ma rinvieremo" quello che si può rinviare ha detto Sala. "Ad esempio abbiamo un concorso in settimana con migliaia di persone che arrivano da tutta Italia e lo rinvieremo. - ha concluso -. C'è attenzione a dove si può ridurre il rischio. Poi si naviga a vista e domani alle 10 ci rivediamo qui". Il Comune ha deciso di sospendere dalle attività lavorative i dipendenti dell'amministrazione e delle società controllate che provengono dai comuni "dove sussiste un cluster di infezione".