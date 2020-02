Codacons: mascherine alle stelle, fino a +1700%

«Prezzi alle stelle» di igienizzanti e mascherine, con i primi che online raggiungono rincari fino al 650% e le seconde, prima «vendute a meno di 10 centesimi», che oggi «arrivano a costare su internet 1,8 euro, con un incremento di prezzo del +1700%». Lo afferma il Codacons, che presenterà una denuncia in Procura e alla Gdf contro le speculazioni, al limite della «truffa» di queste ore. Dito puntato anche contro «le mascherine speciali con valvole indicate su Amazon come 'ideali contro il Coronavirus'»: 5 vendute a 189 euro.