© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - AOSTA, 23 FEB - Tre casi sospetti di Coronavirus sono stati rilevati in Valle d'Aosta. Il personale del 118 ha effettuato tre tamponi che sono stati inviati all'ospedale Sacco di Milano per le analisi. Uno dei tre casi sospetti è un uomo proveniente da Padova che è ricoverato in Rianimazione all'ospedale Parini di Aosta. L'Università della Valle d'Aosta "in via precauzionale" ha deciso di sospendere tutte le attività fino a sabato 29 febbraio.