Infermiere Codogno, è il panico assoluto

(ANSA) - MILANO, 23 FEB - "Tutto ciò che dicono non è vero, non c'è niente sotto controllo" dice un infermiere dell'ospedale di Codogno, raggiunto telefonicamente dall'ANSA. "E' il panico assoluto, l'ospedale è chiuso al pubblico e i parenti dei degenti continuano a chiamare preoccupatissimi per i loro familiari ricoverati, che oggi sono stati sottoposti al tampone". "La mia impressione è che prima hanno lasciato scappare i buoi e poi - riflette l'operatore sanitario - hanno chiuso la stalla".