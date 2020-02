Papa a Bari, 40 mila fedeli a messa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BARI, 23 FEB - Migliaia di fedeli, circa 40mila stimati nell'intera area dell'evento, stanno partecipando alla messa di Papa Francesco, in piazza Libertà a Bari. I fedeli, divisi in settori dopo l'accesso alla zona rossa attraverso i varchi, riempiono interamente corso Vittorio Emanuele II dal palazzo della Prefettura, dove è allestito il palco per la celebrazione, fino quasi al teatro Margherita. Le presenze, dunque, confermano le attese. La temuta defezione di fedeli per la paura del coronavirus diffusasi soprattutto nelle ultime ore non c'è stata. Alla messa assistono anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e le autorità locali.