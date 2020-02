Coronavirus: Anapic, stop a tutte tasse

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 24 FEB - Sospendere il pagamento di tutte le tasse, soprattutto nelle Regioni d'Italia maggiormente colpite dal coronavirus e con la presenza di persone che hanno contratto la malattia. E' questo l'appello della presidente dell'Associazione nazionale amministratori di condominio (Anapic), Lucia Rizzi. La richiesta è rivolta "a tutte le Regioni anche per sospendere e posticipare il termine per fruire dei bonus previsti dalle ultime normative vigenti (per esempio il bonus del 90% per le facciate), comprese le tasse previste nei prossimi periodi". Si chiede inoltre che "siano garantiti servizi di emergenza per i fabbisogni quotidiani; riscaldamento, acqua, luce e gas, in particolare nei negozi per l'acquisto di viveri di prima necessità". Per gli amministratori, Anapic chiede la sospensione delle assemblee condominiali. Da parte sua l'ente ha sospeso le assemblee e i corsi di formazione professionale anche nelle scuole.