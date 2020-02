Germania: autista su folla è un tedesco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BERLINO, 24 FEB - E' un cittadino tedesco di 29 anni, che abita nella stessa regione, l'automobilista che è piombato sulla folla durante la manifestazione di carnevale oggi a Volksmarken. Lo riferisce la Bild. Al momento però non è in grado di essere sottoposto ad interrogazione, fa sapere l'emittente N-tv. L'uomo ha ferito circa 30 persone, anche bambini, di cui alcune sono in gravi condizioni. Secondo la polizia "è stato un gesto intenzionale, ma non un attentato". Mentre per il ministro dell'Interno dell'Assia l'ipotesi dell'attentano non si può ancora escludere.