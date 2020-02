Liguria chiude l'Acquario e l'Ariston

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - GENOVA, 24 FEB - La Liguria chiude una settimana per il coronavirus e a fare i conti con l'ordinanza emanata ieri dalla Regione Liguria ci sono le principali attrazioni turistiche, come l' Acquario di Genova, tra le strutture più visitate in Italia, e i musei di Strada Nuova, sempre a Genova. Chiudono cinema multisala in tutta la regione e abbassa le inferriate anche il cinema teatro Ariston di Sanremo che ha da poco ospitato il Festival della Canzone Italiana. Costa Edutainment ha confermato la chiusura delle strutture gestite in particolare nell'area turistica del Porto Antico, tra cui, oltre all'Acquario, Galata Museo del Mare con il Sommergibile Nazario Sauro, Biosfera, ascensore panoramico Bigo. L'ordinanza della Regione prevede tra gli altri punti la chiusura di strutture ed eventi ad alta affluenza fino alle 24 di domenica. Ai visitatori in possesso di un biglietto a data fissa acquistato per l'Acquario, Costa Edutainment darà la possibilità di utilizzare il titolo fino a ottobre.