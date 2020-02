Manfredi, regole per garantire funzioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - SASSARI, 24 FEB - "È fondamentale che si metta in campo ogni sforzo per fissare regole e stabilire risorse che consentano all'Università italiana di svolgere la propria funzione, a iniziare dalla formazione". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Gaetano Manfredi, partecipando all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Ateneo di Sassari. "È significativo che questo messaggio parta proprio da qui, la cui Università ha una grande storia ma il cui territorio è in difficoltà - ha detto ancora l'esponente del governo - Sono convinto che insieme alle università sarde e le istituzioni regionali e locali sapremo individuare i percorsi per favorire lo sviluppo nell'ambito della coesione nazionale".