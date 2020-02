Morta investita da bus, autista indagato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - FIRENZE, 24 FEB - Indagato per omicidio stradale l'autista di un autobus Ataf di Firenze che il 19 febbraio ha investito una donna, causandone la morte. La passante, 73 anni, è morta sabato scorso all'ospedale di Careggi per le gravi ferite riportate. L'incidente era stato nel viale Corsica. L'autista, in un primo momento indagato per lesioni stradali colpose, è adesso accusato di omicidio stradale. Il pm Benedetta Foti ha disposto l'autopsia. Accertamenti della polizia municipale sono in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente, che è avvenuto nei pressi di alcuni cassonetti per la raccolta dei rifiuti.