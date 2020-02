© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 24 FEB - Michael Bloomberg e Bernie Sanders in vantaggio su Joe Biden nello stato di New York. Secondo un sondaggio di Siena College Research Institute, Sanders ha il 25% dei consensi e Bloomberg il 21% contro il 13% di Biden. Dal sondaggio emerge che il 33% degli interpellati ritiene che Bloomberg abbia le migliori chance di battere Donald Trump.