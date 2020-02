Scontro Tir-auto, 3 morti nel tarantino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MOTTOLA (TARANTO), 24 FEB - Tre persone sono morte e altrettante sono rimaste ferite in un incidente stradale tra un tir e due auto avvenuto questa mattina sulla statale 100 Taranto-Bari, tra Mottola e San Basilio. La statale è stata chiusa temporaneamente al traffico nel tratto tarantino interessato dall'incidente. Il camion è finito in una scarpata e le condizioni del conducente sono considerate gravissime. I tre deceduti si trovavano a bordo delle due auto coinvolte: una Fiat Multipla è stata scaraventata sul guard rail e si è accartocciata, mentre una Fiat Panda si è ribaltata. Sono intervenuti Carabinieri, Vigili del fuoco, ambulanze del 118 e sono in corso gli accertamenti.