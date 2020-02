Terremoto di 4.4 a Cosenza

Una scossa di terremoto di magnitudo 4,4 è stata registrata nella zona di Cosenza alle 17.02. Lo riferisce l'Ingv. Numerose richieste di intervento ai vigili del fuoco, al momento non ci sono segnalazioni di crolli. L’epicentro della scossa è stato localizzato a Rende, centro limitrofo a Cosenza, dove il sisma è stato avvertito in modo particolare dalla popolazione. Molte persone, che si trovavano in casa o in esercizi commerciali, si sono precipitate in strada per la paura di altre scosse.

In alcuni supermercati la merce esposta è caduta dagli scaffali. Al momento non si hanno notizie di feriti o di danni gravi.

