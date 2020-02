Terremoto: scossa 4.4 nel Cosentino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - RENDE (COSENZA), 24 FEB - Una scossa di terremoto, di magnitudo 4.4, è stata registrata alle 17.02 tra Rende e Cosenza. La scossa è stata avvertita dalla popolazione. Al momento non vengono segnalati danni gravi. L'epicentro del terremoto é stato localizzato a Rende, a dieci chilometri di profondità. Molte persone, che si trovavano in casa o in esercizi commerciali, si sono precipitate in strada per la paura di altre scosse. In alcuni supermercati la merce esposta é caduta dagli scaffali. Verifiche su eventuali danni sono in corso da parte della Protezione civile e dei vigili del fuoco.