Coronavirus,boom chiamate a numero verde

(ANSA) - FIRENZE, 25 FEB - Sono state 2.385 le chiamate arrivate oggi, dalle 9 alle 13.30, al numero verde 800.556060 istituito dalla Regione Toscana per fornire indicazioni sui percorsi e le iniziative sul tema del Coronavirus. Da venerdì, giorno in cui è partito il servizio, le telefonate pervenute sono state in tutto 8.501. Lo rende noto la Regione spiegando che "il numero verde, inizialmente attivo dalle 9 alle 15, risponderà da oggi fino alle 18. Da giovedì è previsto un ulteriore apporto di personale per rafforzare il servizio". L'Asl Toscana centro annuncia che sono attive nuove sette linee telefoniche dedicate al numero 055 5454777 che è destinato esclusivamente a coloro che sono rientrati da un'area a rischio infezione da coronavirus negli ultimi 14 giorni e devono osservare l'isolamento domiciliare fiduciario e a chi è stato in contatto stretto con un caso confermato. Ancora oggi, dopo quanto già sottolineato nei giorni scorsi, è stato rilevato che in molti, impropriamente, hanno 'intasato' la linea.