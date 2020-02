Coronavirus: Di Maio, basta polemiche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - "Da questa mattina tutto il governo è riunito al Dipartimento Protezione Civile. È il momento di essere compatti e uniti per affrontare con il massimo impegno e con serietà questa emergenza. Non servono le polemiche, serve lavorare". Lo afferma il ministro degli Esteri Luigi Di Maio su Facebook. "Intanto la nostra rete diplomatica e l'unità di Crisi continuano ad essere impegnate h24. È fondamentale agire diffondendo anche all'estero, in maniera trasparente, tutte le informazioni corrette sul coronavirus", aggiunge Di Maio.