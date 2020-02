© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - "Come promesso, ho telefonato pochi minuti fa al presidente Conte per annunciargli la lettera con le proposte della Lega" per far fronte alle ricadute economiche dell'emergenza Coronavirus: "Contiamo possano essere utili e vengano valutate senza alcun pregiudizio". Lo annuncia il leader della Lega Matteo Salvini su Facebook.