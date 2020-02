Maltratta il nonno per anni, allontanato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 25 FEB - Lo costringeva a cenare chiuso in camera oppure a non accendere la luce di sera in casa. E poi ancora pugni in faccia, calci alle gambe e sputi, l'augurio di morire di fame Per questo un 26enne è stato denunciato dai carabinieri di Reggio Emilia per maltrattamenti continui e lesioni personali ai danni del nonno, ultrasettantenne e disabile. I militari hanno eseguito ieri mattina la misura cautelare dell'allontanamento dall'abitazione col divieto di farvi rientro, applicata dal gip del tribunale di Reggio su richiesta della Procura nei confronti del giovane. L'anziano, invalido civile all'80%, aveva recentemente accolto il nipote in casa dopo la separazione dei genitori.