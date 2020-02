Regionali, 93 sindaci per Mangialardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ANCONA, 25 FEB - Oltre 90 sindaci delle Marche (93 per la precisione) si schierano a favore della candidatura del sindaco Pd di Senigallia e presidente Anci Marche Maurizio Mangialardi come presidente di Regione. "La proposta non può che trovarci favorevoli" dicono i primi cittadini, in larga maggioranza ala guida di Comuni piccolo e piccolissimi, molti dei quali nell'area del cratere, non tutti di centrosinistra. "Come sindaci che si trovano quotidianamente in prima linea a fronteggiare i problemi e le questioni essenziali che riguardano i cittadini - si legge nel loro manifesto, che sta ricevendo ulteriori adesioni -, abbiamo potuto apprezzare il lavoro svolto da Mangialardi in questi anni, sia come sindaco di Senigallia, dove la sua Amministrazione si è contraddistinta per il buon governo, l'attenzione alla coesione sociale e uno sviluppo turistico che ha fatto da traino anche per l'intera regione, sia come presidente dell'Anci Marche".