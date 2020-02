© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 26 FEB - Almeno cinque università americane hanno cancellato i programmi di studio in Italia di studio per l'epidemia di coronavirus. L'elenco comprende la Elon University, la Fairfield University, la Florida International University, la New York University e la Syracuse University, quasi tutte con programmi a Firenze. Lo riferisce la Cnn.