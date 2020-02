A Biden endorsement chiave in S.Carolina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 26 FEB - Joe Biden incassa un endorsement chiave per le primarie presidenziali di sabato in South Carolina, quello del deputato di casa Jim Clyburn, il membro nero di più alto livello al Congresso (majority wip) e quello più influente nel mondo democratico di questo Stato del sud. Un appoggio che potrebbe rafforzare ulteriormente il sostegno degli afro-americani per il vicepresidente. "Conosco Joe, conosco il suo carattere, il suo cuore e i suoi precedenti", ha twittato prima di una conferenza stampa, ricordando che Biden si è impegnato per i lavoratori della South Carolina". I due si conoscono da molto tempo e hanno lavorato insieme durante l'amministrazione di Barack Obama, che tra l'altro ha nominato la figlia di Clyburn, Mignon, come membro della Federal Communications Commission.