(ANSA) - FIRENZE, 26 FEB - Disagi per il vento all'aeroporto di Firenze dove si registrano voli cancellati o dirottati. Per quanto riguarda gli arrivi da stamani figurano 11 voli dirottati e due cancellati. Sono 11 i voli cancellati per quanto riguarda le partenze e uno dirottato.