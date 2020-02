Coronavirus. anche un parmense tra i contagiati dell'hotel a Tenerife: è ricoverato in isolamento

«Stiamo bene, siamo stati accuditi e curati al meglio sin dal primo momento. Ringraziamo le autorità locali, il Consolato e il governo italiano, che ci ha supportati sin da subito. Non sappiamo per quanto tempo resteremo bloccati qui, l'importante adesso è guarire completamente ». Lo afferma in un'intervista all'edizione online del quotidiano La libertà della piacentina è risultata positiva dal coronavirus insieme al marito e un amico mentre si trova a Tenerife. Nell'hotel di Adejie, dove i tre alloggiavano, sono stati messi in quarantena mille persone. Contagiato anche un quarto italiano, amico dei piacentini, che vive nel Parmense. Tutti sono ricoverati in isolamento all'ospedale Nuestra Senora de Candelaria di Tenerife. supportati sin da subito. Non sappiamo per quanto tempo resteremo bloccati qui, l’importante adesso è guarire completamente». Lo afferma in un’intervista all’edizione online del quotidiano Libertà la piacentina risultata positiva al coronavirus insieme al marito e a un amico mentre si trovava a Tenerife. Nell’hotel di Adejie, dove i tre alloggiavano, sono state messe in quarantena mille persone. Contagiato anche un quarto italiano, amico dei piacentini, che vive nel Parmense. Tutti sono ricoverati in isolamento all’ospedale Nuestra Senora de Candelaria di Tenerife.

