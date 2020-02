© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BERLINO, 26 FEB - "Siamo all'inizio di un'epidemia di coronavirus in Germania". Lo ha detto il ministro della Salute tedesco Jens Spahn alla luce dei nuovi casi di coronavirus in alcuni Laender. Le persone risultate contagiate oggi, ha spiegato, hanno avuto "molti contatti". "Le catene delle infezioni, questa è la nuova dimensione della situazione, sono in parte non più ricostruibili", ha aggiunto Spahn.